Saudische kroonprins niet vervolgd in VS voor moord Khashoggi

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor zijn rol bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De rechtbank gaat mee in de redenering van de regering-Biden dat Salman onschendbaarheid geniet omdat hij premier is in zijn land.

Khashoggi, die zich geregeld kritisch uitliet over het Saudische koningshuis, werd ruim vier jaar geleden vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Zijn lichaam werd in stukken gesneden en is nooit meer gevonden.

Salman heeft altijd ontkend dat hij er iets mee te maken heeft gehad, maar volgens onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten was hij wel degelijk betrokken. Critici zeggen ook dat een dergelijke operatie niet zonder enige betrokkenheid van Salman had kunnen plaatsvinden.

Rechter noemt aantijgingen geloofwaardig

Bin Salman is in de VS aangeklaagd voor de moord. De verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz, had zich daarvoor sterk gemaakt. Ze beklaagde zich dan ook over het verzoek van de regering vorige maand om Salman immuniteit te verlenen.

Het Witte Huis verdedigde de stap met het argument dat het ging om een standaardverzoek, dat logischerwijs zou volgen op Salmans recente benoeming tot premier. Daardoor zou hij als buitenlandse regeringsleider automatisch in aanmerking komen voor immuniteit.

De rechter die de aanklacht tegen Salman verwierp plaatste wel een kritische kanttekening bij de hele gang van zaken. Volgens hem zijn de beschuldigingen van betrokkenheid bij de moord op Khashoggi tegen Salman geloofwaardig. Maar de rechter gaat wel mee in de redenering van de regering-Biden dat Salman als regeringsleider immuniteit verleend moet worden; hij had daarom naar eigen zeggen geen andere keus.

Khashoggi was onder meer columnist van de Washington Post en woonde met zijn aanstaande vrouw in de Verenigde Staten. Hij had een afspraak in het consulaat in Istanbul om papieren te regelen voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde.