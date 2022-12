Prinses Amalia viert haar 19de verjaardag

Prinses Amalia viert vandaag haar 19e verjaardag. Ze zal dat niet in de schijnwerpers doen, de verjaardag van de troonopvolgster wordt in privékring gevierd.

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima studeert sinds dit collegejaar aan de Universiteit van Amsterdam. De troonopvolgster heeft gekozen voor de studie Politics, Psychology, Law and Economics.

Het was de bedoeling dat Amalia op kamers zou gaan in Amsterdam, maar in oktober maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekend dat hun dochter het huis niet uit kan vanwege bedreigingen. Daarom woont ze nog thuis. De bedreigingen hebben "enorme consequenties" voor haar leven, zei koningin Máxima erover. Koning Willem-Alexander noemde de situatie "heel zwaar".

Premier Rutte zei kort nadat de dreiging bekend was geworden dat "alles op alles" wordt gezet om er een einde aan te maken. "Iedereen werkt er met man en macht aan. Het heeft permanent de hoogste prioriteit."

Het afgelopen jaar heeft Amalia kennisgemaakt met de drie onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Ter gelegenheid van haar 18e verjaardag bezocht ze de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine. Ze vloog onder meer in een F-16 en bestuurde een onderzeeboot. In januari staat haar eerste officiële reis met haar ouders op de planning naar de Caribische eilanden.