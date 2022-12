Vicepresident Argentinië Kirchner krijgt celstraf, maar geniet nog immuniteit

De vicepresident van Argentinië, Cristina Fernández de Kirchner, is veroordeeld voor het verduisteren van 1 miljard dollar. Argentijnse rechters hebben de 69-jarige politicus een gevangenisstraf opgelegd van zes jaar, en een levenslang verbod op het bekleden van publieke ambten.

Omdat Kirchner ook lid van de Argentijnse Senaat is, geniet ze parlementaire onschendbaarheid en kan ze dus niet worden gearresteerd. Als ze in hoger beroep gaat, kan het nog jaren duren tot er een definitief oordeel is.

Kirchner bestrijdt de aantijgingen, en noemt zichzelf een slachtoffer van een "rechterlijke maffia."

Bouwprojecten

De rechters achten bewezen dat Kirchner zich schuldig heeft gemaakt aan het verduisteren van 1 miljard dollar door in de jaren dat zij president van Argentinië was 51 openbare werken uit te besteden aan bouwmagnaat Lázaro Báez.

Achteraf bleek dat de Argentijnse overheid te veel had betaald voor deze bouwprojecten, of ze werden niet afgerond. Báez is behalve ondernemer ook een oude politieke bondgenoot van Cristina Fernández de Kirchner en haar overleden man Nestor Kirchner.

Nestor Kirchner was president van Argentinië van 2003 tot 2007. Zijn vrouw volgde hem in die functie op van 2007 tot 2015, sinds 2019 is ze vicepresident.

Tegen Kirchner lopen ook nog andere rechtszaken, waaronder een over het witwassen van geld, waarbij ook haar zoon en dochter betrokken zouden zijn.