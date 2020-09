Jaar na de moord op Derk Wiersum: minuut stilte en vlaggen halfstok

Advocaat Derk Wiersum (44) werd vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak Marengo. Minister Grapperhaus en velen met hem, noemden de moord "een aanslag op de rechtsstaat".

In het tv-programma De Vooravond vertelde strafrechtadvocaat Bart Swier over de impact van de moord op Derk Wiersum. "Ik heb nooit gedacht: ik stop ermee. Integendeel, je moet ze niet laten winnen, je moet door. Als Derk iets had gewild dan was het dat advocaten verdachten, ook de kroongetuigen bijstaan. Niet opgeven, nooit."

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam had medewerkers van het parket opgeroepen tot een minuut stilte, als eerbetoon aan de raadsman.

De actie kreeg veel respons , valt te lezen op de site Advocatenblad. "Veel advocaten in Nederland staan er vandaag bij stil", zegt een van de initiatiefnemers. "Het is een zichtbaar en waardig gebaar."

Wiersum stond met een andere advocaat Nabil B. bij. Het Marengo-proces draait om de criminele organisatie rond Ridouan Taghi die in verband wordt gebracht met liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Taghi zou mogelijk de opdrachtgever zijn voor de moord op Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B., maar van een formele verdenking is geen sprake. Taghi werd in december vorig jaar aangehouden in Dubai en zit sindsdien vast voor andere zaken.

De broer van Nabil B. werd in maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten, een week nadat het Openbaar Ministerie wereldkundig had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden.

De moordenaar van B.'s broer is inmiddels veroordeeld. Voor de moord op Wiersum heeft justitie drie verdachten aangehouden, onder wie een verre neef van Taghi. Dit drietal staat maandag op Schiphol voor de rechter, op een tussentijdse zitting.