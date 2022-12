Bedrijf van Trump veroordeeld voor belastingfraude

De Trump Organization heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Tot dat oordeel komt een jury in een rechtszaak in New York. Het bedrijf van voormalig president Trump heeft leidinggevenden geholpen om belasting te ontwijken, is de conclusie na een onderzoek dat alles bij elkaar drie jaar in beslag nam.

De Trump Organization, die hotels, golfbanen en ander onroerend goed over de hele wereld exploiteert, kan een boete tot 1,6 miljoen dollar krijgen. Voor een bedrijf van dergelijke grootte is dat een betrekkelijk laag bedrag, maar de financiële schade kan oplopen doordat een veroordeling geldschieters en zakenpartners kan afschrikken.

Een belangrijke getuige in het proces was de voormalig financieel directeur van Trumps bedrijf, Allen Weisselberg. Hij bekende dat hij de boeken heeft gemanipuleerd en zichzelf illegaal heeft verrijkt. In ruil voor zijn getuigenis is hem een lagere celstraf beloofd, van vijf maanden. De advocaten van Trump voerden aan dat niet het bedrijf maar Weisselberg als individu schuldig is, maar de jury ging daar niet in mee.

Trump zelf, die in 2024 weer een gooi wil doen naar het presidentschap, stond niet terecht in de zaak. Hij spreekt van een politiek gemotiveerde heksenjacht tegen hem. De straf tegen zijn bedrijf wordt bekendgemaakt in het nieuwe jaar, op 13 januari. De Trump Organization heeft al gezegd in beroep te gaan.