Ronaldo's vervanger gidst Portugal op WK met drie goals naar kwartfinale

Portugal heeft voor het eerst sinds 2006 de kwartfinales van het WK voetbal bereikt. De Zuid-Europeanen waren dinsdagavond in Lusail met 6-1 te sterk voor Zwitserland. Een glansrol was weggelegd voor Gonçalo Ramos, die in plaats van Cristiano Ronaldo in de basis begon en drie van de zes doelpunten voor zijn rekening nam. Het was voor het eerst sinds de groepswedstrijd tegen Mexico op het WK in 2006 dat Ronaldo niet in de basis stond van een WK-wedstrijd bij de Portugezen.

Ronaldo's plek op de reservebank had mogelijk te maken met het gedrag van de sterspeler in het laatste pouleduel met Zuid-Korea, toen hij zichtbaar geïrriteerd was en discussieerde toen hij in de 65ste minuut naar de kant moest. Oppermachtig Portugal Tegen Zwitserland begon de 21-jarige Ramos op Ronaldo's plaats en hij liet zich meteen gelden. In de achttiende minuut schoot Ramos onberispelijk raak en zette de Portugezen op voorsprong. De Zwitserse keeper Yann Sommer, die na het wegens ziekte gemiste duel met Servië terugkeerde onder de lat, was kansloos op een fraaie knal in de korte hoek. Bekijk hieronder alle doelpunten van de wedstrijd.

De Portugezen bleven de aanval zoeken en dat er na ruim een halfuur spelen al 2-0 op het scorebord stond, was dan ook weinig verrassend. De doelpuntenmaker was daarentegen wel bijzonder. Centrale verdediger Pepe (39 jaar en 283 dagen) kopte de bal tegen te touwen en werd daarmee de op één na oudste doelpuntenmaker ooit in een WK-wedstrijd. Het record staat nog altijd op naam van de Kameroener Roger Milla, die tijdens het WK van 1994 op 42-jarige leeftijd nog een doelpunt maakte. Weinig kansen Zwitserland Portugal had met een nog grotere voorsprong de kleedkamer kunnen opzoeken. Ramos liep alleen op Sommer af, maar de Zwitserse doelman kon redding brengen op diens poging. De Zwitsers stelden daar met slechts één kans weinig tegenover in de eerste helft. Een kopbal uit de kluts van Remo Freuler kon eenvoudig gered worden door doelman Diogo Costa. In de tweede helft was het spelbeeld niet anders: Portugal was oppermachtig. En al snel lag de bal voor de derde keer in het doel achter Sommer. Doelpuntenmaker was opnieuw Ramos.

