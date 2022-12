Kwartfinales WK: vijf landen uit Europa, twee uit Zuid-Amerika en één uit Afrika

Het is alweer even geleden, maar Nederland wist zich als eerste te plaatsen voor de kwartfinales. Door de zege op Verenigde Staten treft de ploeg van Louis van Gaal Argentinië, dat met moeite won van Australië.

Marokko werd de grote verrassing in de achtste finales. De ploeg van Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat knikkerde na strafschoppen Spanje uit het toernooi en plaatste zich zo voor het eerst in de geschiedenis voor de laatste acht. Portugal is nu de tegenstander.

Mooiste affiche

Engeland-Frankrijk is op voorhand misschien wel het mooiste affiche. Frankrijk won onder aanvoering van superster Kylian Mbappé gemakkelijk van Polen en Engeland was snel klaar met Senegal.

Een van de grote titelfavorieten, Brazilië, won maandag dankzij een swingende eerste helft van Zuid-Korea (4-1). De Goddelijke Kanaries treffen nu Kroatië, dat de strafschoppen een stuk beter nam dan Japan.