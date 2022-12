EU-landen worden het maar niet eens over geld voor Hongarije

Minister Kaag van Financiën is niet te spreken over de houding van Hongarije, dat vandaag bij een overleg in Brussel weigerde in te stemmen met een vastgesteld bedrag van 18 miljard euro voor een fonds voor Oekraïne.

"Ik vind het meer dan betreurenswaardig. Ik heb dat vandaag binnenskamers ook zeer duidelijk gemaakt", zei Kaag na afloop van het overleg. "Het kan niet zo zijn dat dit geld voor Oekraïne wordt opgehouden door de houding van één lidstaat."

Het was niet de verwachting dat de ministers er vandaag uit zouden komen; de meningen over Hongarije zijn verdeeld. Er zijn nu geluiden dat het fonds voor Oekraïne dan maar zonder Hongarije wordt opgericht. De Hongaarse premier Orbán ontkent overigens dat hij dwarsligt. Toch lijkt niemand daar in Brussel van overtuigd.

Want op dit moment wordt er juist besproken of een deel van het EU-geld voor Hongarije wel of niet moet worden uitgekeerd. Vorige week stelde de Commissie voor om in totaal 13 miljard euro voor Hongarije te bevriezen totdat het land de rechtsstaat meer op orde heeft. Om het geld te krijgen moet Hongarije corruptie aanpakken en de onafhankelijke rechtspraak garanderen. De Europese ministers van Financiën kwamen vandaag bij elkaar in Brussel om hier een knoop over door te hakken.

Tijd dringt

Een deel van de landen vindt dat Hongarije de afgelopen tijd goede hervormingen heeft doorgevoerd. Volgens hen zou er dan nu minder geld moeten worden bevroren. Andere landen, zoals Nederland, willen juist dat gewoon aan de 13 miljard wordt vastgehouden.

De tijd begint te dringen. De landen hebben voorlopig tot 19 december de tijd om eruit te komen. Mogelijk wordt dit ook nog een onderwerp tijdens de top op 15 en 16 december.