Parma komt als vijfde Italiaanse club in Noord-Amerikaanse handen

De Krause-familie is rijk geworden met een supermarktketen in de Verenigde Staten en wil zich met Parma vooral richten op het opleiden van talenten. "We zullen in januari heus nog geen Juventus zijn", zei directeur Kyle Krause. "Dit is een investering en een passie voor de langere termijn."

Daarmee zijn er in de Serie A nu vijf clubs met een Noord-Amerikaanse eigenaar. AC Milan (Elliot Investment Management), Fiorentina (Rocco Commisso), Bologna (de Canadees Joey Saputo) en AS Roma (Dan Friedkin) gingen Parma voor.

Opnieuw is een Italiaanse voetbalclub in Amerikaanse handen gekomen. De Amerikaanse Krause Group heeft 90 procent van de aandelen gekocht van Parma.

Voor Parma is het een nieuw hoofdstuk in een opmerkelijke renaissance. In de jaren negentig kende de club zijn glorietijd en werd met spelers als Hernan Crespo, Faustino Asprilla en Gianfranco Zola twee keer de toenmalige UEFA Cup en één keer de Europa Cup II gewonnen.

Daarna ging het bergafwaarts: er kwamen financiële schandalen aan het licht en de club ging in 2015 failliet. Parma maakte een rentree op amateurniveau in de Serie D, waarna het drie jaar op rij promoveerde en sinds 2018 weer op het hoogste niveau actief is. Afgelopen seizoen eindigde Parma als elfde in de Serie A.