Amrabat in tranen, Ziyech dolblij na stunt Marokko: 'Hebben ons leven gegeven'

"Ik ben normaal niet emotioneel...", zei Sofyan Amrabat met gebroken stem en trainen in zijn ogen. De manier waarop hij met Marokko Spanje in de achtste finales van het WK had uitgeschakeld, vervulde de oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord met trots.

En geef hem eens ongelijk. Spanje, vooraf toch een van de favorieten voor de eindzege, lukte het niet om door de Marokkaanse muur te breken. Met veel strijd en een duidelijk plan bleef de ploeg van bondscoach Hoalid Regragui 120 minuten fier overeind en nam de strafschoppen beter.

"Het was ontzettend zwaar vandaag. Spanje had tachtig procent balbezit of misschien wel meer. Hoe wij dan verdedigen. Iedereen bikkelt, schakelt om en geeft zijn leven. Dat is heel mooi aan voetbal", aldus de in Huizen geboren Amrabat.

Ziyech straalt

"Had je niet verwacht, hè?!", zei een stralende Hakim Ziyech, die zijn strafschop hard door het midden raak had geschoten. "Ik denk velen niet. We zijn trots, blij en hebben er hard voor gewerkt. De bal is rond. Ze krijgen in de laatste minuut van de verlenging nog een behoorlijke kans, dus het kon ook anders lopen."