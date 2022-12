Van Grunsven meldt overlijden gouden paard Salinero: 'Mijn hart is gebroken'

Salinero, het paard waarmee Anky van Grunsven in 2004 en 2008 olympisch goud op dressuur won, is overleden. Dat meldt de amazone op haar Instagram-pagina.

"Mijn hart is gebroken. Salinero, mijn held, laat ons in tranen achter. De herinneringen zullen nooit vervagen." De ruin is 28 jaar oud geworden.

'Twee zielen, één gedachte'

Van Grunsven won met Salinero naast twee keer olympisch goud ook meerdere titels op EK's en NK's en gouden medailles in de wereldbeker. De combinatie pakte op de Wereldruiterspelen in 2006, het WK van de hippische sport twee keer zilver en eenmaal goud.

Salinero nam na de Olympische Spelen in Londen in 2012 met plaats zes afscheid van de wedstrijsport. Hij verscheen een jaar later bij Indoor Brabant voor het laatst in de piste.

Twee jaar geleden zei Van Grunsven in een aflevering van Andere Tijden Sport dat ze met Salinero "twee zielen, één gedachte" was.