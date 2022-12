Feest en onrust in verschillende steden na WK-overwinning Marokko

In een aantal Nederlandse steden is het onrustig na de WK-overwinning van Marokko op Spanje. Vele honderden fans gingen de straat op met fakkels en vlaggen om feest te vieren. Onder meer in Den Haag sloeg de stemming om en greep de ME in. Dat was in een reactie op het gooien van zwaar vuurwerk.

In de Haagse Schilderswijk heeft de ME het Hobbemaplein schoongeveegd en iedereen gevraagd naar huis te gaan. Er zijn daar drie mensen aangehouden. Ook op het Mercatorplein in Amsterdam is de ME op de been en heeft de politie een noodbevel afgekondigd. Het plein wordt ontruimd.

In de hoofdstad werd op meerdere plekken zwaar vuurwerk gegooid naar politie, hulpverleners en openbaar vervoer, zegt een woordvoerder van de politie. Ook wordt er gedanst op auto's en hebben mensen hun gezicht bedekt zodat ze niet worden herkend. In Amersfoort wordt ook zwaar vuurwerk gegooid naar de politie.

Ook fans op straat in Rotterdam

In Rotterdam hebben zich op het Kruisplein vele honderden Marokkaanse fans verzameld. Ook dat plein is ontruimd omdat het uit de hand liep. Ook in de Utrechtse wijk Lombok zijn vele honderden mensen de straat op gegaan. Daar is er met vuurwerk gegooid en is de wijk afgesloten voor verkeer.

De Marokkanen versloegen de Spanjaarden na verlenging en strafschoppen. In 120 minuten was er niet gescoord. Spanje miste drie strafschoppen.