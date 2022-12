Feest en onrust in grote steden na WK-winst Marokko, tientallen aanhoudingen

De ME heeft in een aantal steden ingegrepen op plaatsen waar fans van Marokko de WK-overwinning van het land op Spanje vierden. De feeststemming sloeg om toen politiemensen en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook het openbaar vervoer moest het ontgelden. Inmiddels is in de steden de grootste overlast voorbij.

Vele honderden fans gingen direct na het laatste fluitsignaal in steden de straat op met fakkels en vlaggen. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam werd het snel onrustig.

ME grijpt in

In de Schilderswijk in Den Haag riep de politie de mensen op om naar huis te gaan. Toen dat niet gebeurde, greep de ME in. Tien mensen zijn aangehouden. Daarnaast probeerde een automobilist in te rijden op een groep agenten. Niemand raakte gewond, maar agenten zijn wel geschrokken. De bestuurder is doorgereden.

Voor het Mercatorplein in Amsterdam-West werd een noodbevel afgekondigd. Ook daar greep de ME in en werd het plein schoongeveegd. Er zijn vernielingen aangericht. Hier zijn zes mensen aangehouden.