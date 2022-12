In een zenuwslopende wedstrijd heeft een onverzettelijk Marokko zich ten koste van Spanje geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar.

Na 120 minuten stond er nog steeds 0-0 op het scorebord en moesten strafschoppen de beslissing brengen. Die nam de ploeg van Hoalid Regragui veel beter (Spanje miste drie penalty's) en zo plaatste Marokko zich voor de tweede keer in de WK-geschiedenis voor de kwartfinale. De eerste keer was in 1986.

