Marokko stunt op WK met winst op Spanje en is voor het eerst kwartfinalist

Bij Marokko stonden drie spelers in de basis die in Nederland geboren en getogen zijn: de oud-Ajacieden Hakim Ziyech (Dronten) en Noussair Mazraoui (Leiderdorp) en voormalig Feyenoorder Sofyan Amrabat (Huizen).

In een zenuwslopende wedstrijd heeft een onverzettelijk Marokko zich ten koste van Spanje geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar.

De Marokkanen versloegen de Spanjaarden na penalty's, nadat er na 120 minuten niet gescoord was. In snackbar Intersnacks in Weesp was het nagelbijten. - NOS

Spanje had verreweg het meeste balbezit, onder begeleiding van luide fluitconcerten van de vele Marokkaanse fans, zonder dat dat echt grote kansen opleverde. Slechts een schot wist de ploeg van bondscoach Luis Enrique te produceren in de eerste helft.

De Spaanse invaller Pablo Sarabia werd de schlemiel van de avond. Hij miste in de allerlaatste minuut van de wedstrijd de beste kans van de wedstrijd (volley op de paal) en miste, net als twee teamgenoten, een strafschop in de serie. Een hard gelag Luis Enrique, die voorafgaand aan de wedstrijd nog zei dat zijn spelers duizend penalty's moesten nemen ter voorbereiding.

Er waren voor rust twee schrikmomenten voor Marokko, dat gecoacht wordt door Hoalid Regragui. In de 25ste minuut raakte Gavi na laconiek uitverdedigen de lat en een minuut later was er een mogelijkheid voor Marco Asensio, wiens inzet in het zijnet belandde.

Tegen het einde van de eerste helft zette Marokko aan en dat leverde prompt een reeks aardige mogelijkheden op. Een afstandsschot van Noussair Mazraoui bracht keeper Unai Simon niet in de problemen, maar het harde werk van Sofiane Boufal op de linkerflank zorgde wel twee keer voor gevaar.

Een eerste voorzet leverde een flinke kopkans op voor Nayef Aguerd, bij een tweede poging kopte Ziyech de bal knap terug, maar kon de Spaanse defensie paniekerig wegwerken.

Marokko bijt zich vast

De Marokkaanse spelers beten zich ook in de tweede helft op een indrukwekkende manier vast in de technisch vaardige Spanjaarden, die steeds geïrriteerder en ongeduldiger raakten. In de groepsfase had Marokko al verrassend gewonnen van België, ook tegen Spanje liet de ploeg van Ziyech en Mazraoui zien een taaie ploeg te zijn.

Bekijk hieronder de reactie van Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat.