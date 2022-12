Kamer: kabinet moet opkoop stikstofruimte voor snelwegen en Schiphol stoppen

Stikstofruimte is maximale hoeveelheid stikstof die een bedrijf, branche of regio in een bepaalde periode mag uitstoten.

Deze zomer werd bekend dat Rijkswaterstaat zes boerenbedrijven had opgekocht om de verbreding van de A27 bij Utrecht mogelijk te maken. En gisteren kwam via NRC het nieuws naar buiten dat Schiphol Group boeren heeft uitgekocht voor stikstofruimte voor zowel luchthaven Schiphol zelf als Lelystad Airport. Dat de luchthaven daarmee bezig was, werd enkele weken geleden bekend via EenVandaag.

Op dit moment voldoet Schiphol niet aan de stikstofregels. De luchthaven heeft een natuurvergunning nodig en daarvoor moet de stikstofuitstoot fors omlaag. Vorig jaar gaf Schiphol nog aan niet van plan te zijn om boerenbedrijven rond het vliegveld op te kopen.

Maatschappelijke afweging

Om uitkopen door Schiphol tegen te gaan, werd vandaag een voorstel aangenomen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De twee partijen vinden dat Schiphol Group geen boeren meer mag uitkopen. Ze stellen dat de verdeling van schaarse stikstofruimte "een maatschappelijke afweging is".

Het kabinet wil zelf ook meer regie hebben over de verdeling van de stikstofruimte. Het recht van eerste koop zou bij de overheid moeten komen te liggen. Het kabinet hoopt dat per april geregeld te hebben.