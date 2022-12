Een 'Parijsakkoord' voor de natuur: dit is wat ze in Canada willen bereiken

De klimaattop in Egypte is net achter de rug en de volgende VN-top (dit keer over biodiversiteit) staat alweer op het programma. In de Canadese stad Montreal praten de komende twee weken vertegenwoordigers van landen uit de hele wereld over het behoud van de soortenrijkdom op aarde. De biodiversiteit staat onder grote druk en neemt in een schrikbarend tempo af.

Het doel is om afspraken te maken om voor 2030 het verdwijnen van diersoorten en planten een halt toe te roepen. In de jaren daarna, richting 2050, moet de natuur zich weer gaan herstellen: bending the curve wordt dat genoemd.

Er ligt een concept-verdrag op tafel met twintig kernpunten. De hoop is dat landen het eens worden over een breed akkoord voor de natuur, vergelijkbaar met het Klimaatakkoord van Parijs.

Vijf vragen over deze 'groene' top.