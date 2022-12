'Verschillende inzichten' zorgen voor breuk tussen Griekspoor en Sluiter

Tennisser Tallon Griekspoor heeft besloten de samenwerking met zijn parttime-trainer Raemon Sluiter te beëindigen. De beslissing van de nummer 96 van de wereld komt ruim een maand voor de Australian Open.

"Ik heb een mooie tijd gehad met Sluiter", vertelt Griekspoor dinsdag in de podcast De Tennistafel over de twee jaar waarin hij samenwerkte met de oud-coach van Kiki Bertens en Trainer van het Jaar in 2018. "Mooi ups gehad, maar ook een paar downs erachteraan. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging."

Tophonderd

Griekspoor drong vorig jaar door een recordreeks aan challengertitels de tophonderd in. In zijn eerste volledige jaar op het hoogste niveau bereikte hij vervolgens drie kwartfinales en de 44ste plaats op de wereldranglijst. Inmiddels is hij afgezakt naar de 95ste plaats.

Sluiter laat in een reactie aan de NOS weten dat hij vindt dat Griekspoor 'het netjes heeft verwoord'. "Het heeft niet heel veel zin daar meer over te zeggen. Te veel verschillen van inzicht."