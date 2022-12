Aké heeft nog geen Messi-advies ingewonnen bij Guardiola: 'Leuke opdracht'

Het tekent misschien wel hoe ontspannen Oranje toewerkt naar de wedstrijd tegen Argentinië. Aké zegt dat de spelers het na de overwinning op de Verenigde Staten niet veel hebben gehad over Messi. "We hebben relaxte dagen gehad en niet aan hem gedacht."

De verdediger van Manchester City wordt bij zijn club getraind door Pep Guardiola. Onder hem boekte Messi tussen 2008 en 2012 grote successen bij Barcelona. De Spanjaard weet dus goed hoe Messi in elkaar steekt. Hij zou Aké nuttige adviezen kunnen geven. Dat is echter (nog) niet gebeurd. "Ik heb geen contact met Guardiola gehad."

Het is daarom niet verrassend dat zij dinsdagnamiddag verschenen op een persconferentie. "Hij is één van de grootste spelers ooit. Het is een leuke opdracht om hem af te stoppen", zegt Aké.

Ondanks de "relaxte" voorbereiding, is er één ding waar Aké niet met een fijn gevoel naar kijkt. De 27-jarige verdediger staat op scherp na een gele kaart tegen Qatar. Als hij weer een kaart krijgt, dan is hij geschorst voor een eventuele halve finale. "Dat is niet lekker spelen. Aan de andere kant: het is belangrijk om te winnen en daarna zien we wel wie gaat spelen."

Naast Aké staan ook Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Teun Koopmeiners op scherp. Gele kaarten worden op het WK kwijtgescholden na de kwartfinales.

Geschiedenis schrijven

Als Argentinië wordt verslagen, dan heeft Nederland op dit WK van vier 'continentwinnaars' gewonnen. Qatar werd kampioen van Azië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Senegal van Afrika en Argentinië van Zuid-Amerika.