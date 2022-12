Herdenkingscomité Suriname: 'Excuses slavernij moeten niet op 19 december'

Het aanbieden van excuses voor de slavernij door het Nederlandse kabinet moet niet doorgaan op 19 december. Dat zegt Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij tegen de NOS.

Roozer is zelf van mening dat de beste datum 1 juli 2023 is, als wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in 1873 feitelijk ophield te bestaan. Hij wil daarover met het kabinet in overleg. Ook wil Roozer in gesprek blijven met het kabinet over de uiteindelijke tekst die wordt uitgesproken.

Hij is nu onderweg naar Nederland, waar hij komende donderdag op het Catshuis met andere betrokken organisaties overlegt met het kabinet. Daar wordt onder meer het uitspreken van de excuses op 19 december besproken.

Kritiek op datum en Weerwind

De aankondiging van de excuses leverde al eerder de nodige weerstand op. Ook Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname uitte eerder al kritiek op de gekozen datum.

Daarnaast viel de keuze voor minister Weerwind niet in goede aarde. Volgens de Surinaamse organisaties zouden de excuses namens Nederland moeten worden uitgesproken door de koning of premier Rutte of allebei. Daarnaast vinden de organisaties dat er ook gesproken moet worden over herstelbetalingen.

We maakten eerder deze video met reacties op de aangekondigde excuses: