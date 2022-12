Met sluiting bedreigde centra voor kinderhartzorg blij met advies NZa

De ziekenhuizen in Groningen en Leiden, die van het kabinet zouden moeten stoppen met kinderhartzorg, zijn blij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de minister afraadt om de centra te sluiten.

De NZa is zeer kritisch op het kabinetsbesluit om de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen bij het UMCG en het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Volgens de zorgautoriteit is eerst een nieuw plan nodig voordat hervormingen in de hartzorg op verantwoorde wijze mogelijk zijn.

Noordelijke en zuidelijke regio

In een analyse van het kabinetsplan om het aantal expertisecentra voor operaties bij kinderen met aangeboren hartaandoeningen te halveren, adviseert de zorgtoezichthouder minister Kuipers om het besluit van het vorige kabinet niet uit te voeren. Doet hij dat toch, dan komt de acute zorg voor kinderen in gevaar, stelt de NZa.

De NZa stelt voor om de zorg niet alleen in het midden van het land te concentreren, maar om het land te splitsen in een noordelijke en zuidelijke regio. Het UMC Groningen (UMCG) zegt "graag bereid te zijn om met alle collega's van de andere centra te onderzoeken hoe we de kinderhartzorg in gezamenlijkheid duurzaam kunnen organiseren".