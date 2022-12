Kamer klaar met veelverdieners en tijdelijke contracten bij NPO

De Tweede Kamer wil dat er nu echt "geen enkel kopstuk van de publieke omroep" meer verdient dan een ministerssalaris, ook niet via de constructie van zogenoemde buitenproducenten.

Buitenproducenten maken voor een afgesproken bedrag programma's en kunnen buiten het toezicht van de NPO hogere beloningen uitbetalen aan bijvoorbeeld presentatoren. Deze beloningen worden ook niet apart in jaarverslagen opgenomen.

In 2017 werd bepaald dat het salarisplafond voor presentatoren zou worden verlaagd, de zogenoemde balkenendenorm. In 2019 bleek uit de jaarverslagen van de omroepen dat er een aantal mensen aanzienlijk meer verdienden. Het gaat om uitzonderingsregelingen die zijn afgeschaft, maar nog gelden voor lopende contracten.

'Flexverslaving'

Verder wil de Kamer dat vaste contracten voor omroepmedewerkers de norm worden omdat "de flexverslaving op het Media Park slecht is voor werknemers, freelancers, een veilig werkklimaat en de kwaliteit van producties".

Na een jaar moet een medewerker een vast contract kunnen krijgen. Uiteindelijk moet meer dan 70 procent van het omroeppersoneel een vast dienstverband hebben, vindt de Kamer.

Het kabinet moet van de Kamer met de NPO in gesprek over de kerntaak van de publieke omroep en welke programma's en uitzendtijdstippen daarbij horen. Want omroepen en programma's worden nu te veel afgerekend op kijkcijfers en marktaandelen, zegt de Kamer.