Ook FNV wil zicht op ongewenst gedrag cultuur- en mediasector

Vakbond FNV is een eigen onderzoek gestart naar ongewenst gedrag in de media- en cultuursector. De vakbond wil weten of er sprake is van een structureel probleem en als dat het geval is, wat dan op dit moment de omvang is.

De aanleiding voor het onderzoek is dat er vragen zijn gesteld aan de vakbond, onder meer naar aanleiding van misstanden bij The Voice of Holland en DWDD. Leden van de bond hebben inmiddels een vragenlijst ontvangen.

"Het gaat echt om alle vormen van ongewenst gedrag in de afgelopen twaalf maanden", zegt vakbondsbestuurder Andrée Ruiters. Er wordt naar het afgelopen jaar gekeken zodat er in beeld komt hoe de situatie nu is, zegt ze. Het is dan mogelijk om over enkele jaren opnieuw een onderzoek te houden en te kijken of de situatie is verbeterd.

Actieplan

De vakbond nodigt ook niet-vakbondsleden uit de sector uit om deel te nemen aan het onderzoek, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Op 20 januari, een jaar na de onthullingen van de misstanden bij The Voice, komt de vakbond met de resultaten.

Deze zullen besproken worden met leden en deskundigen en vormen het uitgangspunt voor een actieplan.