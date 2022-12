Kamer: tampons en maandverband gratis voor mensen met laag inkomen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat menstruatieproducten gratis worden voor mensen met een laag inkomen. Een voorstel dat D66 heeft ingediend met Volt en de PvdA krijgt ruim voldoende steun.

De Kamer vindt dat nodig omdat meisjes en vrouwen die in armoede leven soms geen tampons of maandverband kunnen betalen. Zij kunnen "soms niet naar school, werk of andere activiteiten", staat in het voorstel.

Een gebrek aan menstruatieproducten kan ook tot gezondheidsproblemen leiden. Het gebruik van ongeschikte alternatieven als wc-papier, oude doeken of kranten vergroot de kans op infecties.

Belemmerend

De Kamer vindt dat "in ieder geval voor de minima" geregeld moet worden dat de menstruatieartikelen "gratis en laagdrempelig" beschikbaar gesteld worden. Minister Schouten voor Armoedebeleid is voorstander van het voorstel, bleek in een Kamerdebat vorige week.

Menstruatiearmoede kan "heel belemmerend werken, met name voor jonge vrouwen", zei de minister. "Als ze die producten niet meer kunnen betalen, kan dat bepalen of ze nog mee kunnen doen."

Schouten zei in het debat dat de verdeling van de menstruatieproducten geregeld kan worden via de Voedselbank. Op dit moment zijn er al gemeenten die gratis menstruatieproducten aanbieden, bijvoorbeeld in buurthuizen, middelbare scholen en voedsel- en kledingbanken.