Duitse rechter behandelt omvangrijke kindermisbruikzaak

In Keulen is een rechtszaak begonnen tegen een 45-jarige man die wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. De man uit het dorp Wermelskirchen zou tussen 2005 en 2019 zeker dertien minderjarigen seksueel hebben misbruikt. Volgens de aanklagers waren de slachtoffers tussen de elf maanden en dertien jaar.

De Duitser kwam in aanraking met zijn slachtoffers doordat hij zich op internet aanbood als oppas. In totaal wordt hij van 124 strafbare feiten beschuldigd. In 99 van die gevallen gaat het om ontucht. De overige beschuldigingen draaien onder meer om kinderpornografie en het aanzetten van anderen tot seksueel misbruik.

De man werd in december vorig jaar aangehouden in zijn woning in Wermelskirchen, waar hij samen met zijn vrouw woonde. Agenten troffen daar ook miljoenen belastende foto's en video's aan, meldt het Duitse tv-programma Tagesschau. Die zou hij op internet hebben uitgewisseld met andere mannen. De oudste beelden zouden uit 1993 dateren.

Een politiechef zei destijds over het aangetroffen beeldmateriaal dat hij nog nooit had meegemaakt dat iemand zo "onmenselijk bruut" en "meedogenloos onverschillig" was voor het lijden van jonge kinderen.

Internationaal kindermisbruiknetwerk

De arrestatie van de 45-jarige verdachte uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen deed vorig jaar veel stof opwaaien in Duitsland. In die deelstaat zijn de afgelopen jaren veel kindermisbruikzaken aan het licht gekomen.

Zo ontdekten de lokale autoriteiten daar eind 2019 een internationaal kindermisbruiknetwerk dat tijdens het onderzoek steeds groter bleek te zijn. Er waren duizenden verdachten in beeld, van wie er uiteindelijk 429 verdachten zijn geïdentificeerd. Sommige verdachten hadden hun eigen kinderen misbruikt en de beelden daarvan online verspreid.