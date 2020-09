De uitzending van 18 september

Nieuwe regionale coronamaatregelen in het vooruitzicht

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de coronacrisis. Om het aantal oplopende bevestigde besmettingen in te dammen worden er nieuwe regionale maatregelen aangekondigd. Waarschijnlijk moeten cafés in de Randstad eerder hun deuren sluiten.

De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, is vanavond te gast. Hij is ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Gisteravond ontruimde de politie in Leiden een park waar dronken studenten zich niet aan de coronaregels hielden en overlast veroorzaakten. Het ging om zo'n honderd leden van een studentenvereniging.