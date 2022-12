Ook huisarts mag abortuspil verstrekken, Eerste Kamer stemt voor

Huisartsen mogen binnenkort de abortuspil verstrekken. Na de Tweede Kamer stemde vandaag ook de Eerste Kamer in met de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD.

Naast deze vier partijen stemden ook SP, PvdD, CDA, 50Plus, de fracties Otten, Frentrop en Nanninga (met een tegenstem van senator Van Pareren) voor de wet. PVV, SGP, ChristenUnie en FvD stemden tegen.

Het idee achter de wet is dat voor een deel van de vrouwen de drempel om naar de huisarts te gaan lager is dan voor een bezoek aan een kliniek. Voordat huisartsen de pil mogen voorschrijven, moeten ze eerst een verplichte scholing ondergaan.

De abortuspil kan worden verstrekt aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn tot een zwangerschapsduur van 9 weken. Eén hormoontablet wordt ingenomen bij de arts, ongeveer twee dagen later dient de patiënt thuis de andere tabletten toe. De hormonen veroorzaken het afstoten van het vruchtzakje.

Geen verplichting

Huisartsen mogen zelf bepalen of zij hun patiënten deze zorg willen bieden. Het is dus geen verplichting voor huisartspraktijken. De initiatiefnemers zeggen dat voorlopig onderzoek erop wijst dat zo'n 60 procent het wel wil.

Vier van de zestien abortusklinieken hebben aangegeven financiële problemen te krijgen door deze concurrentie. Maar of dat betekent dat zij zullen moeten gaan sluiten wordt pas duidelijk als de wet echt in werking is en de speciaal geschoolde huisartsen de abortuspil gaan verstrekken.

Eerder dit jaar ging de Eerste Kamer akkoord met het schrappen van de verplichte bedenktijd voor abortus. Dat was ook een initiatief van de vier partijen.