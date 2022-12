Belg Abdi gaat in Rotterdam Europees marathonrecord weer aanvallen

Marathonloper Bashir Abdi staat komend jaar weer aan de start van de marathon in Rotterdam. De Belg met Somalische roots wil daar in april een poging wagen zijn eigen Europees record te verbreken. Bij de marathon van Rotterdam in 2021 zette hij dat record op 2.03.36.

"Ik heb van deze race genoten. Iedereen riep mijn naam. Kippenvel! Rotterdam is voor mij dé marathon, mijn thuismarathon," zei hij toen na zijn zege.

Negende marathon

De 33-jarige Abdi gaat zijn negende marathon lopen en zijn vierde in Rotterdam. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn favoriete marathon mij vanwege het snelle parcours, het uitbundige publiek en de voortreffelijke organisatie de beste mogelijkheden biedt."