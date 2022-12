Onrustig in Volendam, maar Jonk wil blijven: 'Gaan verschillende verhalen rond'

Trainer Wim Jonk is kwaad over de verhalen die de ronde doen over zijn positie bij FC Volendam. De laatste plaats in de eredivisie zou voor meerdere spelers reden zijn zich bij de directie te beklagen over de trainer.

"Er gaan verschillende verhalen rond. Maar het is wel duidelijk dat er - buiten het veld - tussen de linies is gespeeld. Dat vind ik not done", zegt Jonk nu in De Telegraaf.

Jonk zegt wil niet op details ingaan, maar zegt dat er dingen zijn gebeurd die "niet door de beugel kunnen". Zo zouden spelers zich bij voorzitter Jan Smit hebben beklaagd over de trainer. Ook werd het hem kwalijk genomen dat hij een extra week vakantie had genomen, naar eigen zeggen om van een knieblessure te herstellen.

"Maar ik weet dat ze er helaas bij horen", doelt Jonk op de onrustige fases bij de club. De trainer is niet van plan te wijken. "Als ik ergens aan begin, wil ik het graag op een goede manier afmaken."