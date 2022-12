Ook Al Jazeera naar Strafhof voor doden journalist Abu Akleh door Israël

Al Jazeera legt bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een aanklacht neer over de dood van de Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh. De verslaggeefster van de Qatarese nieuwszender werd op 11 mei doodgeschoten tijdens een operatie van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Aanvankelijk legde Israël de schuld bij de Palestijnen, maar na onderzoek concludeerde het Israëlische leger dat er een "grote kans" is dat de verslaggever werd gedood door een Israëlische militair. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd: er komt dan ook geen strafrechtelijk onderzoek in het land zelf.

Al Jazeera is het niet eens met de conclusies van de Israëliërs. De zender zegt bewijs te hebben dat Abu Akleh en haar collega's met opzet werden beschoten. Volgens Al Jazeera was er geen vuurgevecht op de plek waar de journalist was en waren daar ook geen andere mensen. Shireen Abu Akleh droeg een scherfvest met de tekst PRESS erop en zou bovendien goed zichtbaar zijn geweest voor het leger.

Israël geen lid Strafhof, Palestina wel

De nabestaanden hebben de zaak eerder al aangebracht bij het Internationaal Strafhof, nu vraagt dus ook haar werkgever aan het ICC om de zaak te onderzoeken. Het is nog niet bekend of het Strafhof de zaak in behandeling gaat nemen.

Het ICC heeft de bevoegdheid oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken in de meer dan honderd landen die bij het hof zijn aangesloten. Israël is dat niet, maar sinds 2015 erkent het Strafhof Palestina wel als lid.