Drie keer levenslang geëist voor growshopmoorden: 'Afgemaakt als beesten'

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen drie mannen voor de viervoudige moord in 2018 in Enschede. Het gaat om Camil A. en zijn zoons Dejan en Denis uit Hengelo. Het OM acht bewezen dat ze in november van dat jaar vier mannen doodschoten in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat, in het oosten van de stad. Justitie spreekt van moord in vereniging.

Het motief voor de viervoudige moord is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een ruzie over drugs. In het pand was een growshop gevestigd, waar spullen werden verkocht die gebruikt konden worden bij het opzetten van een hennepkwekerij. In de zomer van 2018 vond de politie een partij gedroogde henneptoppen in het pand. Twee van de latere slachtoffers werden daarbij aangehouden.

'Een lachertje'

Nabestaanden vroegen de rechtbank van Almelo tijdens het proces om levenslang op te leggen. "Ik ben de belangrijkste man uit mijn leven kwijt", zei een zoon van de Arnhemmer volgens RTV Oost. "Leven is overleven geworden. En dat in de stad waar ik met plezier studeerde, woonde en werkte. Ik kan niet meer fatsoenlijk leven in die stad. Ik heb Enschede verlaten en zit dagelijks huilend achter het stuur naar mijn werk."

"Ik heb levenslang zonder Max, mijn levensgezel, mijn steun en toeverlaat", zei de weduwe van de man uit Arnhem. "De hoogst mogelijke straf zal voor ons een lachertje zijn."

"Geen enkele straf kan onze pijn verzachten", verklaarden nabestaanden van het 27-jarige slachtoffer uit Hengelo. "Deze moordlustige barbaren moeten eigenlijk ook door een kogel sterven. Maar de doodstraf kan niet opgelegd worden, dus vraag ik u om ze levenslang op te bergen."

Justitie komt maandag met de eisen tegen drie medeverdachten, die de wapens zouden hebben geleverd. Op 6 november doet de rechter uitspraak.