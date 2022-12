Rabobank en Deutsche Bank verdacht van geheime prijsafspraken, boete dreigt

De Europese Commissie verdenkt Deutsche Bank en Rabobank van het maken van onderlinge geheime prijsafspraken. Dat zou zijn gebeurd tussen 2005 en 2016.

De banken zouden in die periode stiekem informatie hebben uitgewisseld via e-mails en chats. Via handelaren zouden ze afspraken hebben gemaakt over de prijzen van obligaties en dat is verboden.

Op dit moment worden de banken nog onderzocht. Als dat onderzoek de verdenking van de Europese Commissie bevestigt, volgen mogelijk boetes. Die kunnen oplopen tot maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. In het geval van Rabobank zou dat richting de 2 miljard euro kunnen gaan.

Rabobank zegt mee te werken, maar hangende het onderzoek niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan. Hoeveel tijd het mededingingsonderzoek duurt, is onduidelijk.

'Normale procedure'

De Europese Commissie schrijft aanvankelijk te hebben ingestemd met de mogelijkheid een schikking te treffen met de banken. Maar die gesprekken werden beëindigd omdat er niet genoeg vooruitgang werd geboekt. Daarom loopt er nu een normale anti-trustprocedure, schrijft de commissie.

Dit is het derde onderzoek van de commissie naar kartels die van invloed zijn op de markt voor de handel in obligaties. In de eerste twee gevallen resulteerde dat in boetes van tientallen miljoenen euro's.