Qatar denkt dankzij WK-airco's zelfs gekoelde olympische marathon te kunnen houden

De ingenieuze airconditioning die het nu mogelijk maakt om in Qatar onder aangename temperaturen te voetballen op het WK, is volgens ingenieur Saud Abdulaziz Abdul Ghani het bewijs dat ook de Oympische Spelen prima in de woestijnstaat kunnen worden gehouden.

Qatar zou zich kandidaat willen stellen voor de Spelen van 2036. "We hebben de wereld bewezen dat we technologisch gezien de mogelijkheden hebben", trekt Ghani de vergelijking met het wereldkampioenschap. "We kunnen het opnieuw doen. Het is haalbaar en mogelijk."

Zelfs de marathon kan volgens hem worden gelopen, over een geheel gekoeld parcours.

Uitdrogingsverschijnselen

Drie jaar geleden was die loop over ruim 42 kilometer geen succes, toen de wedstrijd tijdens de WK atletiek vanwege de hitte 's nachts werd gelopen. Tientallen atleten vielen uit omdat ze met uitdrogingsverschijnselen kampten.