Dumfries kijkt niet alleen naar Messi: 'Wedstrijd wordt niet gewonnen door één speler'

Met een doelpunt en twee assists was Denzel Dumfries zaterdagmiddag de gevierde man bij Oranje tijdens de zege op de Verenigde Staten (3-1). Daarmee viel er ook wel een last van zijn schouders. "Mijn mooiste avond met nog komen", is de rechtsback stellig. "Misschien komt het omdat we één doel hebben. En dat is groter dan de achtste finales..."

Nederland-Argentinië bij de NOS Oranje neemt het vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen Argentinië. Deze kwartfinale is bij de NOS live te zien op NPO 1 en via een livestream op deze site en de NOS-app. Ook is er verslag op NPO Radio 1 en een liveblog op deze site en de NOS-app.

De 26-jarige Dumfries benadrukt meerdere keren dat hij vooruitblikt op het duel met Argentinië. En niet op een confrontatie met Lionel Messi, de speler waar alles op draait. Die Argentinië bij zijn vijfde WK-deelname weer eens wereldkampioen wil maken. "De wedstrijd wordt niet gewonnen door één speler", aldus Dumfries, die geen boodschap heeft aan de sentimenten rond Messi op diens laatste wereldkampioenschap. "Wij hebben ook een missie: de harten van Nederland vervullen. Dat is het enige waar wij hiervoor zijn." "We hebben een doel. We hebben veel kwaliteiten in de ploeg zitten. Er is veel ruimte voor verbetering, maar ik denk dat we de stijgende lijn te pakken hebben", vervolgt hij. "Uiteraard moet het beter."

