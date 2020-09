"Het was een droom, een droomstart voor de club", zegt Georgios Giakoumakis. De 25-jarige Griekse spits, voor het laatst in actie voor het Poolse Gornik Zabrze, schoot VVV-Venlo afgelopen zondag met drie goals naar een 5-3 overwinning bij FC Emmen .

Vrijdagavond tegen FC Utrecht kan VVV voor de derde keer in de clubgeschiedenis zijn eerste twee eredivisiewedstrijden van een seizoen winnen. Eerder lukte dat in 1956/57 (de allereerste editie van de eredivisie) en in 2017/18.

"We voelen ons goed, we zijn gelukkig en we vertrouwen elkaar", zegt topscorer Giakoumakis. "Hopelijk kunnen we het weer laten zien."

Georgios Giakoumakis is de derde Griekse speler met een hattrick in de eredivisie, na Georgios Samaras (1x) en Nikos Machlas (7x). Kijk hieronder naar de rubriek Korte Corner van Marcel van Roosmalen in Studio Voetbal met een hoofdrol voor de Griek.