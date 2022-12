Van Gaal: 'We hebben met Argentinië nog een rekening te vereffenen'

Louis van Gaal ziet in de beste speler van de Argentijnen ook een grote mogelijkheid voor Oranje, dat vrijdag Lionel Messi treft in de kwartfinale van het WK. "Inderdaad is Messi de gevaarlijkste en creatiefste speler", benadrukt Van Gaal. "Aan de andere kant speelt hij bij balbezit van de tegenstander niet veel mee. Daar liggen ook onze kansen." Opnieuw dus Nederland tegen Argentinië voor Van Gaal. Net als in 2014, toen zijn droom om wereldkampioen te worden na penalty's uiteenspatte.

Louis van Gaal (links) na de verloren halve finale tegen Argentinië in 2014 - ANP

"We hebben nog een rekening te vereffenen", meent Van Gaal. "Ik denk er niet graag aan terug. Ik dacht dat we zouden winnen. Ik heb ook 'winnend' gewisseld. Huntelaar gebracht, terwijl ik daarna niet meer Krul (voor de penalty's, red.) kon brengen." De kwartfinaleplaats neemt volgens Van Gaal, nog geen druk weg bij Oranje. "Nee, wij willen kampioen worden. Ik ben er vroeg mee begonnen. En dat is overgenomen door de spelers. Ook als het niet de grootste kans, we gaan ervoor", aldus Van Gaal, die de fans oproept positief te supporteren. "Gewoon naar de wedstrijd kijken en gaan juichen, dan zullen we daar veel steun uit ontlenen."

Nederland-Argentinië bij de NOS Oranje neemt het vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen Argentinië. Deze kwartfinale is bij de NOS live te zien op NPO 1 en via een livestream op deze site en de NOS-app. Ook is er verslag op NPO Radio 1 en een liveblog op deze site en de NOS-app.

De groep wordt steeds hechter, merkte Van Gaal tijdens de rustdag van maandag. Hij observeerde vooral de spelers. "De wijze waarop ze met elkaar omgaan. Het suppen, dat soort dingen. En die muziek, dat vond iedereen niks, maar dat vond ik geweldig. Ik ben ook zo'n figuur dat de muziek altijd hard zet." De bondscoach hield echter niet van het genre. "Rampestamp-muziek. Ik zou het niet opzetten, want ik ben meer een romanticus. Ik vind het wel leuk om het een keertje mee te maken." Als Oranje de Argentijnen weet te verslaan, wacht mogelijk Brazilië in de halve finale. "Ik heb in de Nederlandse media gelezen dat het sprankelend was. Gewoon een counterploegje..."