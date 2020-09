Al duizenden bewoners in nieuw kamp op Lesbos

Op Lesbos zijn inmiddels zo'n 5000 migranten uit het afgebrande kamp Moria aangekomen in hun nieuwe opvang. Ook vanochtend staan er weer lange rijen om het tentenkamp in te komen.

12.000 mensen werden dakloos door de grote brand in Moria, anderhalve week geleden. De Griekse autoriteiten proberen hen over te halen het nieuwe tentenkamp te betrekken. Speciale politieteams proberen gezinnen te overreden, maar sommige migranten zijn bang opgesloten te worden en willen liever naar het vasteland.

Toch zijn de autoriteiten tevreden over hoe de verhuizing verloopt, ze denken dat over enkele dagen iedereen is gehuisvest. In het nieuwe kamp is plek voor 8000 mensen. Dat is veel meer dan in Moria, waar officieel slechts plek was voor 2700 bewoners.

Coronavirus

Onder de bewoners van het nieuwe kamp is 135 keer het coronavirus vastgesteld bij de verplichte test die men moet ondergaan. Besmette mensen worden gescheiden gehouden van de andere aanwezigen.

Na de brand in Moria zijn zes Afghanen gearresteerd op verdenking van brandstichting, onder wie twee minderjarigen.