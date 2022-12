Grootmacht Cuba geeft ook vrouwen na ruim 60 jaar weer toestemming om te boksen

Cubaanse vrouwen mogen na ruim zestig jaar weer boksen. Tijdens de Olympische Spelen in 2024 hoopt het land al met een sterke selectie af te reizen naar Parijs.

Cuba geldt als grootmacht in het boksen. De mannen waren in vorig jaar in Tokio goed voor liefst vier gouden medailles, dankzij Ronel Iglesias, Arlen López, Julio César La Cruz en Andy Cruz.

Maar de vrouwen, die mochten de sport sinds 1959 niet meer beoefenen.

"Dit nieuws heeft mij nieuwe hoop gegeven", aldus Giselle Bello Garcia, een van de Cubaanse vrouwen die gaat boksen voor haar land. "Mijn leven is veranderd. Vanaf nu ga ik mij volledig richten op boksen, nu als atleet en later als coach. Ik wil mijn hele leven, tot aan mijn dood, betrokken zijn bij boksen."

Boksen te gevaarlijk

Sinds de revolutie onder leiding van Fidel Castro werd boksen te gevaarlijk bevonden voor vrouwen, maar de laatste jaren stuitte dat op steeds meer verzet. In 2019 werd al in de Cubaanse grondwet vastgelegd dat mannen en vrouwen gelijke rechten moeten hebben. Boksen zou tegenwoordig ook veilig genoeg zijn voor vrouwen.

Dat Cuba hoge verwachtingen heeft van de boksende vrouwen, blijkt al uit de speciale persconferentie die in Havana werd belegd om het nieuws wereldkundig te maken. Sinds de Spelen van 2012 in Londen is boksen ook voor vrouwen een olympische sport.