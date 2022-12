Dagboek Doha: tussen peloton van lenzen sjokt Messi lekker door richting Oranje

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Op loopafstand van het Nederlandse basiskamp, één rotonde verder om precies te zijn, bereidt Argentinië zich voor op de kwartfinale van vrijdag. Liefst vijftien minuten lang zijn we welkom bij de training, waar het volgende opvalt.

De enorme gekte

Alsof Lionel Messi hier is, zo druk is het. Op elke plek langs het trainingsveld, staat wel een cameraman of fotograaf. Daarachter de verslaggevers en daar weer achter de schrijvende pers.

Zonder te overdrijven: het vijfvoudige van wat er normaal gesproken, even verderop dus, bij Oranje langs de lijn staat. De Argentijnse journalisten begroeten elkaar met een knuffel en een kus. Ook dat zie je bij het Nederlandse kamp niet vaak.

Bekijk het videoverslag van de training van de Argentijnen: