CPB: koopkracht daalt in 2022 en 2023 zo'n 4 procent, ondanks prijsplafond

Het CPB zegt dat in het basisscenario ongeveer 430.000 huishoudens het risico lopen om de vaste en noodzakelijke lasten niet meer te kunnen betalen. Dat aantal neemt toe tot 500.000 in een streng winterscenario met hoge prijzen. Met Prinsjesdag was de verwachting dat in 2023 zo'n 1 miljoen huishoudens in financiële problemen zouden raken.

Het CPB stelt dat koopkrachtherstel uiteindelijk in de eerste plaats moet komen door loonstijgingen. Gerichte compensatie van de kwetsbaarste huishoudens is het devies, stelt het planbureau.

Op Prinsjesdag werd nog uitgegaan van een daling van de koopkracht over 2022 en 2023 met bijna 3 procent. Daarbij was nog geen rekening gehouden met het prijsplafond dat het kabinet een dag ervoor had afgesproken. Ook rekent het Centraal Planbureau nu met een nieuwe definitie voor inflatie.

Het is voor het eerst dat de gevolgen van alle kabinetsplannen voor de koopkracht zijn doorgerekend. Volgens het CPB is door het prijsplafond een verdere koopkrachtdaling voorkomen. Dankzij dat prijsplafond betalen huishoudens met ingang van januari een maximumprijs voor gas en stroom.

Koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen met het beschikbare inkomen (loon of uitkering), verrekend met de inflatie. Hou je geld over na alle gebruikelijke uitgaven dan is er sprake van koopkrachtstijging, kom je geld tekort omdat van alles duurder is geworden, dan spreken we van koopkrachtdaling.

De belangrijkste factoren die invloed hebben op de koopkrachtontwikkeling zijn inflatie, cao-loonstijgingen en het overheidsbeleid inzake toeslagen en belastingen. Dit wordt de statische koopkracht genoemd, vanwege de meetbare algemene externe factoren.

Daarnaast zijn er allerlei persoonlijke omstandigheden die ook van invloed zijn op het beschikbaar inkomen en de koopkracht, denk aan mensen die van baan wisselen of werk verliezen, gaan samenwonen of scheiden, kinderen krijgen, of verhuizen. Als dit allemaal meegerekend wordt, spreken we van dynamische koopkracht.

In de Haagse politiek spelen de koopkrachtplaatjes van allerlei inkomensgroepen, met cijfers tot achter de komma, een belangrijke rol. Het politieke gewicht van de koopkrachtplaatjes vindt oud-CPB-directeur Laura van Geest echter zwaar overdreven. De koopkrachtcijfers suggereren een nauwkeurigheid die ze eenvoudigweg niet hebben. Het gaat meer om een grove indicatie.