Nieuwe wet stelt seks buiten huwelijk strafbaar in Indonesië

Ook wordt het promoten van anticonceptie illegaal, net als godslastering. Verder wordt het verbod op het beledigen van een zittende president en vicepresident, de staatsinstellingen of de nationale ideologie opnieuw ingevoerd.

Het Indonesische parlement heeft wetgeving aangenomen waarmee onder meer overspel en seks buiten het huwelijk strafbaar worden gesteld. De aanpassingen in het wetboek van strafrecht gelden voor zowel Indonesiërs als toeristen.

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Indonesische politici proberen al decennia om het oude wetboek van strafrecht, dat Nederland in 1918 invoerde, aan te passen. Men wil het recht 'dekolonialiseren' en meer passend maken voor de Indonesische waarden. Maar het was altijd erg moeilijk om consensus te vinden over wat dat inhield.

Met de groeiende invloed van de politieke islam betekent het dat Indonesië steeds conservatiever wordt. En de bevolking wordt daarin meegetrokken, of die nu wil of niet.

In 2019 wilde het parlement namelijk nagenoeg dezelfde aanpassingen invoeren, maar dat leidde tot de grootste studentenprotesten in decennia. Maar nu hebben ze het toch voor elkaar gekregen. Voorlopig zonder al te veel weerstand vanuit de samenleving."