Kamer: meer mensen compenseren voor schade gasopslag Noord-Nederland

Een werkgroep in het gebied, de TWME, maakt zich al een tijdlang sterk voor de herinvoering van de omgekeerde bewijslast in het hele gebied.

In februari stelde het CDA al voor dat om te keren. Dan wordt schade alleen niet vergoed als het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan aantonen dat de gassopslag of gaswinning niet de oorzaak is.

Inwoners trekken al jaren aan de bel over de scheuren en andere schade aan hun huizen. Het CDA riep het kabinet eerder dit jaar in een motie al op om de bewijslast om te keren voor de ruim 6000 bewoners in de omgeving van Norg. Nu moeten mensen met schade aantonen dat die is veroorzaakt door de gasopslag.

De Tweede Kamer roept staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw op om snel te regelen dat omwonenden van de gasopslagen in Norg en Grijpskerk eerder gecompenseerd kunnen worden als ze schade lijden. Het CDA komt vandaag in een debat met dat idee en het kan rekenen op een Kamermeerderheid, blijkt uit een rondgang van de NOS.

We willen geen Groningse toestanden in Drenthe.

De familie Tip woont vlak bij de gasopslag in Norg en kijkt vanuit hun tuin door een bomenbosje schuin op de fabriek waar het gas de grond in gaat. Al jaren merken ze dat 's zomers -als de voorraden gevuld worden - de bodem omhooggaat. En in de winter, als er gas uit de voorraden gaat, gaat de bodem weer naar beneden.

Boven de ingang van de schuur van de familie Tip zit een grote scheur, die volgens hen ontstaan is door de werking in de bodem. Die is op het oog wel een beetje dicht te smeren en te herstellen, maar in praktijk blijft de scheur steeds bestaan. De schade verhalen is niet eenvoudig. "Het vertrouwen is zo langzamerhand wel een beetje weg", zegt Wisse Hummel, die de familie juridisch bijstaat. "Dit is toch aan niemand uit te leggen."

CDA-Kamerlid Mulder zegt dat meer bewoners heel veel moeite moeten doen om hun recht te halen. "We dachten dat we het goed geregeld hadden maar dat blijkt niet zo te zijn." Volgens haar kan het Instituut Mijnbouwschade Groningen nu "veel te veel zijn eigen gang gaan" en moet dat een "halt worden toegeroepen".

Dat kan dus door de bewijslast om te draaien, aldus Mulder, en dat moet zo snel mogelijk. "We willen geen Groningse toestanden in Drenthe."