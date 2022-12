Wekdienst 6/12: CPB-prognose koopkracht • Laatste twee achtste finales op WK

Goedemorgen! Het Centraal Planbureau komt met een nieuwe prognose over de koopkracht en op het WK in Qatar staan de laatste twee achtste finales op het programma.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Centraal Planbureau komt met een nieuwe prognose over de koopkracht in Nederland. Daarin wordt voor het eerst rekening gehouden met het energieprijsplafond en de andere kabinetsmaatregelen met betrekking tot de koopkracht.

Op het WK in Qatar worden de laatste twee achtste finales gespeeld: om 16.00 uur speelt Marokko tegen Spanje en om 20.00 uur staan Portugal en Zwitserland tegenover elkaar. De wedstrijden zijn live te volgen op NPO 1 en in een livestream en liveblog op NOS.nl en in de app.

De EU-ministers van Financiën bespreken het voorstel van de Europese Commissie om subsidies voor Hongarije te bevriezen tot het land laat zien dat het de rechtsstaat herstelt en corruptie bestrijdt.

Wat heb je gemist?

Ruim een derde van de daders van seksuele uitbuiting gaat binnen twee jaar opnieuw over de schreef, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De resocialisatie van deze groep moet beter, staat in het rapport. Bij de reclasseringsorganisaties is ook te weinig kennis over de vaak jonge veroordeelden. Reclassering Nederland zegt alleen een rol te kunnen spelen als een rechter toezicht oplegt. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna nooit.

Ander nieuws uit de nacht:

Cheers-actrice Kirstie Alley (71) overleden: Ze had recent te horen gekregen dat ze kanker had. Alley was vooral bekend als Rebecca Howe in de populaire tv-serie Cheers.

'Illegalen bouwen mee aan olympisch dorp Parijs': Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met arbeidsmigranten, vooral uit Mali, die werken op het terrein waar het olympisch dorp wordt gebouwd.

President Zuid-Afrika krijgt steun van eigen partij in corruptieaffaire: President Ramaphosa ligt onder vuur in een zaak die draait om de diefstal van een groot geldbedrag uit zijn wildboerderij.

En dan nog even dit:

Afgelopen nacht was de Sint op pad om pakjes te bezorgen. De afgelopen weken waren ook alle hulpsinten druk met de voorbereidingen: