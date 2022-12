Oud-ploeggenoot Afellay: 'Druk op de schouders van Messi is enorm'

Nederland-Argentinië bij de NOS Oranje neemt het vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen het Argentinië van Lionel Messi. Deze kwartfinale is bij de NOS live te zien op NPO 1 en via een livestream op deze site en de NOS-app. Ook is er verslag op NPO Radio 1 en een liveblog op deze site en de NOS-app.

Messi spreekt nauwelijks Engels, maar toch was communicatie in die eerste dagen geen probleem. "De meeste spelers bij Barcelona spraken geen Engels, behalve Piqué en trainer Guardiola. Maar je ziet elkaar natuurlijk elke dag en de voetbaltaal spreekt iedereen. Aan een paar woorden heb je genoeg om elkaar te begrijpen."

Afellay en Messi na de gewonnen finale van de Champions League in 2011 - Pro Shots

Elkaar begrijpen, dat deden Messi en Afellay in 2011 absoluut. FC Barcelona won dat jaar de Champions League. De Utrechter mocht in de finale op Wembley, waar Manchester United met 3-1 geklopt werd, enkele minuten meedoen als invaller. Assist in Bernabeú Toch had hij wel degelijk een groot aandeel in het succes. In de halve finale tegen Real Madrid in Bernabeú gaf Afellay een kwartier voor tijd de assist op Messi voor de openingstreffer. Barcelona zou met 0-2 winnen, dankzij opnieuw een fraaie treffer van de Argentijn. "Dat was een fantastisch moment, zeker omdat de wedstrijd op slot zat. Ik kwam erin en kon het openbreken. Dat vergeet je nooit meer", blikt Afellay elf jaar later terug.

Afbeelding ter illustratie - Reuters

Als jonge twintiger bij Barcelona was Messi een wat introverte aanvaller, nu is hij de alles bepalende aanvoerder van Argentinië. "Maar hij is altijd al een leider geweest. Leiderschap wordt vaak geassocieerd met iemand die verbaal erg aanwezig is. Hij heeft vaak genoeg met zijn voeten gesproken en dat doet hij nog steeds." De druk is enorm Op zijn 35ste is Messi nog altijd de man om wie alles draait in de Argentijnse ploeg. In Qatar jaagt hij op die ene prijs die nog ontbreekt op zijn gigantische palmares: de wereldbeker. "Hij moet het doen, hij moet Argentinië naar die prijs loodsen", weet Afellay. "Je kunt je voorstellen dat de druk op zijn schouders enorm is."

"Messi weet heel goed hoe hij met die druk om moet gaan, want hij verbetert nog altijd het ene record na het andere. Hij is al jaar in jaar uit de beste. En dat is hij nog steeds. Heel Argentinië leunt op hem. Hij neemt iedere keer de verantwoordelijkheid en is beslissend." "Ik ben heel erg dankbaar dat ik met hem heb mogen spelen", zegt Afellay. "En het is alleen maar mooi dat wij nu hem nu nog steeds mogen zien schitteren."