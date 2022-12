Bierhoff na WK-debacle weg bij Duitse bond: dienstverband na 18 jaar ten einde

Oliver Bierhoff (54) vertrekt als algemeen directeur van de Duitse voetbalbond DFB. Hij werkte er liefst achttien jaar, eerst in een technische functie en vanaf 2018 als algemeen directeur, maar trekt na de pijnlijke uitschakeling van Duitsland op het WK zijn conclusies.

Bierhoff beleefde bij de Duitse bond grote successen, met als absoluut hoogtepunt de WK-winst van 2014. De oud-international had bij de DFB nog een contract tot medio 2024. "Onze beslissingen pakten niet altijd even goed uit de afgelopen weken", zei Bierhoff in een verklaring. "Dat betreur ik meer dan wie dan ook en daarom neem ik deze beslissing."

Vooralsnog blijft bondscoach Hansi Flick wel in functie, al willen de verantwoordelijken binnen de DFB op korte termijn wel een verklaring van hem voor de tegenvallende resultaten. Zelf heeft Flick te kennen gegeven Duitsland op het komende EK in eigen land nog te willen leiden.

In Qatar verloor Duitsland van Japan (2-1), waarna gelijk werd gespeeld tegen Spanje (1-1). Een overwinning op Costa Rica (4-2) was niet genoeg om uitschakeling te voorkomen.