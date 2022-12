Boosheid om antisemitisme in Lochem

In een woning in Lochem is een voordeur ingetrapt en in de muur een davidster en het woord 'Jood' gekerfd. Voor het adres in de Walderstraat waren kortgeleden Stolpersteine geplaatst.

"Wie dit heeft gedaan is gestoord", zegt een woordvoerder van Stichting Stolpersteine Lochem tegen Omroep Gelderland. Hij wil anoniem blijven. "Ik hoop dat de politie diegene opspoort en dat hij of zij wordt berecht."

"We hebben de vier Stolpersteine er in september gelegd en toen was er ook met een spijker in het hout gekerfd. Je kon een davidster zien en het woord 'Jood' lezen. Ik heb sterk het vermoeden dat het dezelfde dader is."