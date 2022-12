‘Illegalen bouwen mee aan olympisch dorp Parijs’

Bouwbedrijven zetten illegalen in bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek.

De krant sprak met illegalen uit met name Mali die bijvoorbeeld werken op het terrein waar het olympisch dorp wordt gebouwd, ten noorden van Parijs. Ze vertellen over hun honorarium (80 euro per dag) en hun verblijfsstatus. Ze hebben geen geldige papieren maar gebruiken bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen.

Die legale landgenoot krijgt een deel van het salaris, als 'beloning' voor het uitlenen van zijn papieren. Illegaal Moussa zegt: "Mijn bazen maakt het geen bal uit. Als je via WhatsApp een foto van je papieren stuurt, krijg je een toegangsbadge."

De bouwbedrijven doen nauwelijks aan controles van de werknemers, schijft Le Monde. Veel werk wordt ook uitbesteed aan onderaannemers die niet of nauwelijks gecontroleerd worden. "Het is een wirwar aan bv's", zegt vakbondsman Jean-Albert Guidou tegen de krant.

Opmerkelijk

Het onderzoek van Le Monde is opmerkelijk. De afgelopen maanden was er al eerder ophef over de inzet van buitenlandse bouwvakkers zonder papieren. Maar dat zou tijdelijk zijn geweest: de problemen zouden zijn aangepakt.

In maart van dit jaar deed de Franse Arbeidsinspectie onderzoek op de bouwplaatsen voor de aanstaande Olympische Spelen. Toen werden voor het eerst zeven Malinezen gesignaleerd die er illegaal werkten voor een onderaannemer. Kort daarna meldden zich vier andere illegalen bij de vakbond CGT die ook zonder papieren aan het werk waren.

Beterschap

In juni volgde een nieuwe controle op de bouwterreinen. Toen werden "iets minder dan 10" illegalen aangetroffen. Justitie opende daarna een onderzoek wegens 'zwart werken' en het 'georganiseerd werk verschaffen aan buitenlanders zonder papieren'. In alle gevallen beloofden de bouwbedrijven beterschap. Contracten met omstreden onderaannemers werden ontbonden.

De laatste maanden hebben zich volgens Le Monde nog eens zo'n 10 nieuwe illegalen gemeld bij de CGT en de Arbeidsinspectie. Zij werkten bij de bouw van een luxehotel voor de Spelen en bij de bouw van een trainingscentrum voor waterpoloërs. Eén van hen vertelt tegen de krant dat inspecteurs langskwamen en dat daarna een twintigtal illegalen, vooral uit Turkije, moest vertrekken.

Volgens Le Monde gaan niet alleen bouwbedrijven in de fout, maar doen politici aan struisvogelpolitiek. "In de politiek wordt hypocriet gedaan", zegt Bernard Thibault tegen de krant, die in het comité zit dat toeziet op het sociaal beleid van de Parijs Olympische Spelen. "Politici doen alsof illegale werknemers niet bestaan. Maar ik weet zeker dat er meer zijn dan we nu weten."