Nederlandse scheidsrechters niet langer voor de camera na wedstrijden

Het was toch buitenspel, geen penalty? Waarom kreeg die ene speler een rode kaart? Na de winterstop gaan Nederlandse scheidsrechters niet meer voor de camera hun beslissing toelichten. De KNVB introduceert hiervoor een nieuwe werkwijze, in eerste instantie voor een half jaar.

De bond gaat de lijn volgen die de Europese bond UEFA en de wereldvoetbalbond FIFA hanteren. Van hen mogen scheidsrechters bij internationale wedstrijden niet voor de camera komen om spelsituaties te bespreken.

De komst van de VAR maakt het ook minder noodzakelijk om een beslissing te motiveren, omdat bijvoorbeeld buitenspel of hands (ook) met de videobeelden worden vastgesteld, aldus de KNVB.

'Best wel negatief'

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük vertelde enkele dagen eerder bij Ziggo Sport dat het arbitragekorps niet meer voor de tv-camera's wil verschijnen. "In Nederland is het best uniek dat we na afloop voor de camera komen. Vaak alleen als het negatief is. Na een discutabel moment hoor je 5 minuten na de wedstrijd geklop op de deur. Dan is het een commentator of verslaggever die zegt: kom je zo sorry zeggen? Het is altijd negatief", aldus Gözübüyük.