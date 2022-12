Politie Rotterdam schiet verdachte neer na steekincident

De politie in Rotterdam heeft een verdachte neergeschoten na een steekincident. Bij het incident raakten vier mensen gewond, onder wie een agent.

Na een melding ging de politie naar een woning in de Molenlaan in Rotterdam-Hillegersberg. Daar was iemand neergestoken. Een buurman die te hulp schoot overkwam hetzelfde lot, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Toen de politie aankwam stak de verdachte ook een van de agenten. Hij werd neergeschoten door een collega van de agent en raakte zwaargewond.

De aanleiding voor het steekincident is nog onbekend. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd.