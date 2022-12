Hoogstandjes, zeehondendribbel en vier goals; Brazilië swingend naar kwartfinale

Het ene doelpunt was nog mooier dan het andere. De Braziliaanse sterspelers lieten voetballiefhebbers wereldwijd één helft lang smullen van hun sublieme aanvallende spel. Vier keer konden ze dansen na een goal tegen het arme Zuid-Korea, dat in de achtste finale van het WK in Qatar compleet werd dolgedraaid: 4-1.

Het was in die eerste 45 minuten 'O Jogo Bonito' in optima forma. Oftewel 'het mooie spel', dat in de jaren '50 en '60 door Pelé werd geïntroduceerd. De Braziliaanse voetballegende, die volgens diverse mediaberichten ernstige gezondheidsproblemen heeft, liet kort voor de wedstrijd nog van zich horen. Na afloop poseerden de spelers met een spandoek met Pelé's naam erop.

"In 1958 vervulde ik de droom van mijn vader. Ik weet dat vele spelers vandaag een zelfde soort beloftes hebben gemaakt en op jacht gaan naar hun eerste wereldbeker. Ik zal in het ziekenhuis juichen voor jullie", schreef Pelé bij een foto van hem op het WK in Zweden. Al is het natuurlijk de vraag of de drievoudig wereldkampioen met zijn zwakke gezondheid de tweet zelf gestuurd heeft, of dat een familielid of zijn management het bericht plaatste.